Irina Shayk aparece irreconocible con las cejas teñidas en la presentación del Calendario Pirelli 2026

Irina Shayk ha decidido "teñir sus cejas y apostar por un look completamente negro con labios rojos", explica Tatiana Arús al enseñar la presentación del Calendario Pirelli 2026 en este vídeo de Aruser@s.

Irina Shayk o Tilda Swinton son solo algunas de las famosas que han posado en este vídeo para el Calendario Pirelli 2026 en el que aparecen mimetizándose con elementos de la naturaleza como el agua o la tierra. La modelo ha aparecido irreconocible en la presentación oficial del calendario junto a sus compañeras de trabajo.

"Ha sorprendido mucho porque si la ves de lado cuesta reconocerla", asegura Tatiana Arús, que enseña el extravagante look de la modelo rusa en el vídeo principal de esta noticia: "Ha decidido teñir sus cejas, ocultándolas, y vistiendo un look completamente negro con labios rojos".

