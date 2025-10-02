La sorpresa de un español al llegar a su hotel en Marruecos: "¿Toallas de la Junta de Andalucía?"

Un grupo de amigos españoles alucina al llegar a su hotel en Marruecos y ver que las toallas del baño son de la Junta de Andalucía y del Área de Salud de Navalmoral de la Mata : " Las han robado todas".

"Esto es buenísimo", asegura Alfonso Arús entre risas, antes de presentar el viral que vemos sobre esta noticia. Se trata de la sorpresa que se ha llevado un grupo de amigos al llegar al hotel donde se alojaban en Marruecos.

Haciendo el clásico 'room tour', han llegado al baño y se han topado con una curiosidad que no han podido evitar compartir con sus seguidores. "¡Las toallas son de la Junta de Andalucía!", desvela el joven, desde su cuenta de Tiktok '@perdigueroASP'.

"¡Y mirad esta otra, Área de salud de Navalmoral de la Mata, en Extremadura", añade entre risas. "Me quedo muerto, ¡las han debido de robar todas!", bromea.

Desde el plató de Aruser@s, debaten sobre cómo han llegado esas toallas al hotel. "Las han mangado y punto", asegura Alfonso Arús. Mientras que Tatiana Arús señala que "muchas veces cuando los hoteles remodelan o hacen cambios, sacan a stock cosas". "Han robado la furgoneta de la lavandería y todo lo que había dentro", opina Marc Redondo.

