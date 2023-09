El perro que protagoniza este vídeo tan tierno emitido en Aruser@s se llama Magnus y está acompañando a su dueño en el hospital mientras está ingresado. El hombre tiene dolores en el pecho y ciertos problemas respiratorios, algo que, como cuenta él mismo en el texto sobreimpreso en las imágenes, es especialmente preocupante en su situación, pues en su familia hay personas afectadas por dolencias del corazón.

Por suerte, el can le hace todo más llevadero con su compañía. Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, Magnus le abraza, le da besos y cuida de él con un cariño y una devoción que pone los pelos de punta. "El perro nunca te fallará, las personas, sí", asegura Òscar Broc.

"Nos alegramos de que el perro pueda estar ahí, porque en otras ocasiones hemos visto que el perro no quiere abandonar el hospital y está en la puerta esperando y no lo dejan entrar", lamenta Tatiana Arús. María Moya añade: "Quizá no tiene familia y hay muchas personas que para ellas, el perro es su familiar más directo y les hace más ilusión que esté él que otra gente".