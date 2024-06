Kiko Rivera se sincera sobre su pasado en el podcast el 'Sentido de la birra' y reconoce sus errores. "No supe gestionar todo lo que me llegó, yo solo veía ahí el dinero del bolo, pero yo iba a pinchar o a cantar en mis peores condiciones", explica el dj, que reconoce que "estaba gordo como un ceporro, me drogaba, bebía alcohol, tenía malas influencias, todo lo malo".

Alfonso Arús destaca el repaso que se hace el hijo de Isabel Pantoja asimismo. "Se ha abierto en canal, es verdad que algo intuíamos, alguna vez lo ha deslizado, pero que lo diga en tan pocas frases y todo junto sorprende", reconoce Andrés Guerra sobre las palabras de Kiko Rivera.