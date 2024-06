"Kiko Rivera ha sido implacable contra su madre, Isabel Pantoja, después de que le dedicara una cancióna sus cuatro nietos", afirma Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde enseña el duro mensaje del dj a la tonadillera. "La realidad es que mi madre no llama a sus nietos", afirma tajante Kiko Rivera, que critica la dedicatoria de la cantante a sus nietos: "Que coja y lance cuatro lagrimitas y cante una canción a sus nietos no me vale de absolutamente nada".

"A mí lo que me vale es que llames y preguntes cómo están", insiste Kiko Rivera, que lanza otro duro mensaje a Isabel Pantoja: "El hecho de que alguiens ea familiar tuyo cercano no le da permiso a que haga lo que le dé la gana cuando le dé la gana".

Alfonso Arús destaca que el dj "ha estado durísimo" mientras que Angie Cárdenas recuerda que "los pequeños no tienen nada que ver en estas historias" y lanza otro mensaje a la cantante por no llamar a sus nietos: "Cuando sea mayor se acordará de estas no llamadas y como no creará ningún tipo de vínculo, y pasarán de su abuela".