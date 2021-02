Kiko Rivera ha entrevistado a Jorge Javier Vázquez y ha confesado un duro momento y es que su hija Ana de cinco años se empieza a dar cuenta de su pelea con su madre Isabel Pantoja.

"¿Papá por qué no llamas a la abuela?", le preguntó la pequeña. Kiko asegura que no supo "qué decir". El cantante asegura que sí ha pensado en la posibilidad de que quizá no hable nunca más con su madre, algo que califica de "muy duro".

Rivera dice que sí le gustaría hablar con ella. "Estoy triste que te cagas porque además tengo una musiquita que se me está metiendo en el corazón. Menos mal que tengo el número de mi madre borrado porque sino la llamo", confesaba.