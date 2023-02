"Kiko Rivera ha confesado que a los 39 les pide, básicamente, salud, porque entra en una, sale y se mete en otra", informa Alfonso Arús antes de dar paso al vídeo en el que él mismo cuenta que ha tenido que celebrar su cumpleaños en el hospital.

"He pasado una noche de perros con un cólico nefrítico. Vine de madrugada al hospital (...) Ahora me duele menos, pero vaya entradita a los 39, chiquillo. No se lo deseo ni a mi peor enemigo", afirma.

El hijo de Isabel Pantoja ha tenido ya diversos problemas de salud. "Además del ictus, siempre ha arrastrado problemas de gota, que también es algo superdoloroso. Ahora se le suma el cólico nefrítico y el año más que le ha caído", comenta el presentador de Aruser@s.