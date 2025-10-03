Kate Middleton visita un simulador de vuelo al más puro estilo 'Top Gun': "Es su faceta más desenfadada"

"¿Por qué a Camila le suele tocar lo peor y a Kate lo mejor?", pregunta Alfonso Arús después de ver cómo la princesa de Gales muestra su faceta más desenfadada en un simulador de vuelo.

Kate Middleton protagoniza este vídeo al más puto estilo 'Top Gun' visitando un simulador de vuelo. "Es una futura reina muy polifacética", destaca Tatiana Arús, que muestra las imágenes de la princesa de Gales dentro de un avión, donde se puede ver "su versión más desenfadada".

Y es que como explica la colaboradora de Aruser@s, la mujer del príncipe Guillermo "se prestó a todo". Además, Kate Middleton también visitó de cerca todas las aviaciones que habían participado en actos de guerra.

"Pero, ¿por qué a Camila le suele tocar lo peor y a Kate lo mejor?", pregunta Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús le da la razón: "A Kate le suele tocar recetas de gastronomía o probar cerveza". "Y a Camila ir a una granja", añade el presentador.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.