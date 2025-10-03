Una espectadora estalla contra las mujeres que se divorcian y piden una pensión: "¡Vagas y 'maleantas'!"

El debate sobre el 'divorcio gris', la creciente tendencia de separaciones en mayores de 50, ha encendido a una espectadora de 'Conexión Asturias': "Os estáis arruinando, ¡vivir la vida, dejar al marido, las pijadas y las tonterías!".

Conchita, una espectadora del programa 'Conexión Asturias', ha estallado contra las mujeres que se divorcian y piden una pensión, cuando el programa debatía sobre el 'divorcio gris', la nueva tendencia entre personas mayores de 50 años que optan por separarse tras largos años de matrimonio.

"No puede ser esto", comenzaba diciendo Conchita. "Os estáis arruinando a vosotras mismas; lo que tenéis que hacer es trabajar como trabajé yo para mis hijos y vivir la vida, dejar al marido y dejaros de pijadas y tonterías", exclamaba la espectadora visiblemente cabreada, concluyendo su intervención de manera contundente: "¡Sois unas vagas y 'maleantas'!".

La polémica ha llegado hasta el plató de Aruser@s, donde Patricia Benítez ha asegurado que "muchos hombres creen que la pensión es para la exmujer, cuando en realidad es para los hijos". "¡Y así se lo trasladan a sus madres!", opina la tertuliana, dejando claro que "no es su caso".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.