Karol G se corta el pelo ante una nueva era y deja alucinado a Alfonso Arús: "¿Qué ha pasado con su melena?"

"No le ha quedado nada mal para hacérselo ella misma", explica Tatiana Arús al enseñar en este vídeo el nuevo corte de pelo de Karol G. Sin embargo, Alfonso Arús y Hans Arús no piensan lo mismo.

"¿Qué ha pasado con la melena de Karol G?", pregunta alucinado Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde confiesa que no entiende el nuevo cambio de look de la cantante. Y es que la artista se ha cortado el pelo. "No le ha quedado nada mal para hacérselo ella misma", destaca Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia el resultado final.

Además, la colaboradora de Aruser@s explica que la artista ha decidido cortar por lo sano y ha avisado de que se avecina una nueva era. "Mal", afirma Alfonso Arús al ver su nuevo look en el plató, donde Hans Arús reflexiona: "¿Qué os pasa a las mujeres con las nuevas eras que siempre os cortáis el pelo?". "¿No veis que os hacéis un estropicio?", pregunta Hans Arús, que destaca lo bonita que era la melena de Karol G.

Por su parte, Angie Cárdenas afirma que igual la artista ha querido sanear el pelo porque lo tenía muy estropeado de las extensiones.

