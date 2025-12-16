El emotivo momento en el que J Balvin es sorprendido en su concierto por su mujer y su hijo, disfrazado de Spiderman

La pareja de J Balvin había hecho creer al cantante que no les iba a dar tiempo a llegar al concierto, por lo que su aparición en el escenario con su hijo fue una sorpresa por partida doble.

J Balvin ha sorprendido a sus fans apareciendo disfrazado de Superhéroe en Bogotá. Tatiana Arús explica en este vídeo que el artista sorprendió a todos quitándose la máscara y desvelando que detrás del disfraz estaba él.

Además, la colaboradora de Aruser@s explica el motivo por el que J Balvin ha decidido disfrazarse de Spiderman: "Es el personaje favorito de su hijo, así que qué bonito que hasta viajando por el mundo se acuerde de su hijo".

Por otro lado, Tatiana Arús enseña en este vídeo cómo el pequeño Río sorprendió a su padre al aparecer disfrazado de Spiderman en el escenario con su madre mientras el artista estaba cantando precisamente la canción dedicada a su hijo. Y es que la mujer había hecho creer a J Balvin que no les iba a dar tiempo a llegar al concierto, por lo que su aparición en el escenario fue una sorpresa por partida doble.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.