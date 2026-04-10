Julio, el joven español que da la vuelta al mundo en bici, avanza por Asia en su épica aventura

"No sé dónde está el límite de este hombre, ¿quiere volver a España también en bici?", bromea Hans Arús tras ver que Julio, el joven catalán que lleva más de 528 días dando la vuelta al mundo en bicicleta, ya se encuentra en Singapur.

En Aruser@s confiesan que llevan días sin saber nada de Julio, el joven catalán que lleva más de 528 días dando la vuelta al mundo en bicicleta y documentando su viaje en redes sociales.

Julio fue visto por última vez en el programa desde Turquía, pero ahora ha reaparecido desde Malasia, muy cerca de su próximo destino.

"Me encuentro a 20 kilómetros de Singapur. Después voy a Indonesia. Sigo esperando a que me confirmen la visa, así que si todo va bien entraré el 28 de marzo", explicaba el aventurero.

Durante su estancia en la zona, Julio se reencontró con un amigo, Alberto, con quien disfrutó de una cena muy especial en un restaurante español: tabla de quesos y embutidos, patatas bravas, tortilla de patatas, bocadillo de lomo y croquetas de jamón.

Ahora, en su día 528 de viaje, Julio ya ha logrado entrar en Singapur, aunque desde el plató no esconden su sorpresa. "No sé dónde está el límite de este hombre, ¿quiere volver a España también en bici?", comenta entre risas Hans Arús.

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