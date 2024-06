La creadora de contenido @alimolins muestra en sus redes sociales dónde se guardan los productos para las personas no musulmanasen un supermercado de Dubái. "¿Sabíais que en muchos supermercados de Dubái hay una zona dedicada para no musulmanes?", comienza preguntando la chica mostrando la puerta de entrada a ese sala que es totalmente opaca, no se puede ver qué hay en su interior.

En esa zona se puede ver en el vídeo un jamón y productos que las personas musulmanas no pueden comer por motivos religiosos. Alfonso Arús se pregunta dónde tiene la bodega y los tertulianos le responden que estará en esa misma sala. "Parece la cortinilla que había antes en los videoclubs", comenta Alba Gutiérrez.