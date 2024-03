"Es jodido", lamenta la joven (@itsasnecapape) que protagoniza este vídeo que no ha tardado en convertirse en viral y que ahora emite Aruser@s. Ella trabaja cara al público dos veces por semana y ya está bastante quemada de las humillaciones y las faltas de respeto de ciertos clientes.

Ella afirma que tienen que callarse "un montón de cosas" y eso es algo que hace que los trabajadores del sector no estén "bien". "A nosotros nos pagan por desempeñar un oficio o función, no por aguantar a gente que no tenemos que aguantar".

Lo que más le afecta es que no se dirijan a ella cuando su intención es ayudar o que no le digan un simple "hola". "No sé cómo no nos dan un trofeo a las personas que trabajamos cara al público hoy en día".