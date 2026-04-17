Una joven confía en ChatGPT y se queda en tierra: "Me dijo que no necesitaba visado y era mentira"

En Aruser@s muestran el surrealista momento de una joven venezolana que, tras fiarse de una respuesta de ChatGPT sobre los requisitos para volar a Marruecos, se quedó plantada en el aeropuerto y no pudo viajar.

Una joven venezolana preguntó a ChatGPT si necesitaba visado para viajar a Marruecos y la inteligencia artificial le aseguró que no era necesario ningún permiso. Así, la viajera se plantó en el aeropuerto hasta que llegó el momento de embarcar, y allí llegó la sorpresa: le pidieron el visado y no pudo volar.

"Me había dicho el ChatGPT que no necesitaba y cuando estaba para entrar me preguntaron por la visa", lamenta entre lágrimas en el aeropuerto. "Siempre me pasa algo", añade resignada.

Desde el plató, los colaboradores reaccionan con cierta incredulidad ante la confianza ciega de mucha gente en la IA. "Este tipo de preguntas concretas mejor en Google o en la embajada", resume Hans Arús.

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