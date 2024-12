Josemi, sobre el día que hay que quitar el árbol de Navidad: "¡Qué pereza levantarme el día siete y ver que sigue ahí!"

Todavía no hemos terminado el año, disfrutado de la cena de Nochevieja y previo 'tardeo', ver qué atrevidos corren la San Silvestre y después con qué 'look' nos deslumbranpara cerrar este 2024 por todo lo alto, ni hemos visto la Cabalgata de Reyes Magos, y ya hay quienes están pensando en quitar el árbol de Navidad del salón de casa.

"Hasta Reyes te vale todo lo de Navidad, eso sí, después, saca corriendo el árbol, que no haya vestigio ninguno de muérdago", opina Josemi, en el programa 'Más de uno' de Onda Cero, que dice que "le da pereza" ver la decoración navideña después de Reyes. "No hay cosa que me dé más pereza que levantarme el día siete por la mañana y decir, ¡está el árbol puesto!'", sentencia.

El colaborador Óscar Broc está de acuerdo en que quitar los adornos después de Navidad "es un auténtico bajón". "Guardarlo es lo que más pereza me suele dar, qué entre otra vez en esa caja el árbol!", bromea María Moya. Sin embargo, Sebas Maspons lo tiene claro: "Yo, el seis por la tarde, y más si los regalos de los Reyes Magos han sido malos, voy rápido para recogerlo y pasar al año siguiente". "¡Recoger el seis por la tarde es de Grinch!", le contesta David Broc entre risas.

Patricia Benítez asegura que hay "un día oficial" para quitar el árbol. "Siempre se ha dicho que es el Día de la Candelaria, el dos de febrero". "Sí, ¡y lo solapamos con carnaval!", comenta Tatiana Arús. En el viral sobre estas líneas puedes ver el divertido debate que se ha generado en el plató de Aruser@s.