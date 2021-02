El periodista Josemi Rodríguez-Sieiro ha cargado duramente contra los duques de Sussex por la entrevista que han concedido a Oprah Winfrey.

"Se van, deciden que ellos no quieren protagonismo, que no quieren nada con la prensa, que no quieren que les hagan fotos y luego se meten con Oprah a hacer declaraciones los dos con cara de no hemos roto un plato en nuestra vida", ha criticado Josemi.

"¡Qué par de cretinos!", ha zanjado el periodista sobre el príncipe Harry Winsor y Meghan Markle.

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, ha protagonizado la última portada de la revista InStyle, donde ha explicado algunas anécdotas de su pasado. Ha revelado que empatiza mucho con la gente menos afortunada porque dice que sabe lo que es empezar desde abajo y llegar "justa a fin de mes".