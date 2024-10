Josemi llama aBárbara Reyvedette pasada de moda durante una intervención en 'El programa de Cristina' de Castilla y León Televisión. "Es que estamos hablando de una vedette de setenta y tantos años, que no ha sido como Norma Duval, que no ha tenido lo de otras vedettes españolas, ha sido una cosa de aquí, fuera de aquí no la conoce nadie", comenta el tertuliano sobre Rey.

"No tiene simpatía hacia Bárbara Rey", manifiesta David Broc tras escuchar las palabras del periodista del corazón, mientras que Alfonso Arús cambia de tema y opina sobre los audios de la vedette. "Me extraña que no haya aparecido en la trama Carles Rexach", apunta el presentador sobre el exfutbolista y entrenador del Barcelona que también fue pareja de Rey.