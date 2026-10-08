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Jorge Javier Vázquez avisa de que le han suplantado en TikTok: "Es tan falsa como Paz Padilla deseando a Belén Esteban que le vaya bien"

"Hay una cuesta falsa en TikTok haciéndose pasar por mí", advierte Jorge Javier Vázquez, que afirma que es "tan falsa como cuando Paz Padilla le desea a Belén Esteban que le vaya bien".

Jorge Javier Vázquez avisa de que le han suplantado en TikTok

"Este es un llamamiento desesperado de vuestro enano dictador rojo", así arranca Jorge Javier Vázquez este vídeo, en el que confiesa que es tan "desesperado que, incluso", se está grabando él mismo.

"Hay una cuesta falsa en TikTok haciéndose pasar por mí", advierte el presentador, que destaca que es "una cuenta tan falsa, como cuando Paz Padilla le desea a Belén Esteban que le vaya bien".

Alfonso Arús y el resto de colaboradores de Aruser@s advierten del peligro de la cantidad de cuentas falsas que hay en la actualidad. Desde aplicaciones de citas hasta restaurantes que no son reales y ya has pagado por adelantado.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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