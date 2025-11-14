La impresionante caracterización de Sydney Sweeney en la boxeadora Christy Martin

Aunque el biopic de la boxeadora Christy Martin, que interpreta Sydney Sweeney, no está recaudando lo que se esperaba, la actriz ha sorprendido con su gran parecido a la deportista.

Tatiana Arús enseña en este vídeo las imágenes de la última película de Sydney Sweeney, que interpreta a una boxeadora. "Esta irreconocible", asegura Alfonso Arús en el plató, donde la colaboradora explica que se trata de un biopic de la boxeadora Christy Martin.

"Ella misma a compartido las imágenes y la caracterización es un 10", asegura Tatiana Arús, que, compara en el vídeo imágenes de la boxeadora real y la actriz. Sin embargo, destaca que "es una mancha en su currículum porque se acaba de estrenar, pero la recaudación está siendo un desastre". Además, Alfonso Arús recuerda que la actriz "lleva varios pinchazos": "Es que la notoriedad que tiene ella a veces no siempre se corresponde con la recaudación".

Por último Alba Gutiérrez explica que la actriz tiene que estrenar aún 'La asistenta', un libro que ha sido récord de ventas y que Angie Cárdenas recomienda en plató.

