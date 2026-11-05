Alfonso Arús, tras el vídeo de Jennifer Lopez en el que le cuesta hablar en español: "¿Cómo puede ser tan impostora?"

"Impostora fue con nosotros", afirma Angie Cárdenas a Alfonso Arús, con quien recuerda cómo entrevistaron a Jennifer López en inglés, y, al terminar la entrevista, la cantante se giró y "empezó a hablar en español": "Nos timó".

Alfonso Arús destaca en este vídeo de Aruser@ que "Jennifer Lopez ha mostrado dificultades para hablar en español" e ironiza: "Claro, es que ella ya no recuerda cómo se dicen algunas palabras en español...".

Y es que durante una alfombra roja, la actriz ha destacado que estaba muy emocionada por su nueva película, sin embargo, según iba tratando de hablar en español cada vez le costaba más. Incluso, mezcló el inglés y el español para poder expresarse, saliendo a relucir su 'spanglish'.

"Unos meses después, yo estaba pensando en el libreto y le llamé y dice, '¿qué está pasando con la película?'", ha afirmado la cantante. Tras ver el vídeo, Alfonso Arús queda alucinado y se sincera en el plató de Aruser@s: "¿Cómo puede ser tan impostora? Sabe hablar español".

"Impostora fue con nosotros, que en la entrevista no habló en español en ningún momento", afirma Angie Cárdenas al presentador, quien recuerda que tras su entrevista "se dio la vuelta y empezó a hablar en español perfectamente". "Fue cuando dijimos, 'esta española nos ha timado'", afirma Angie Cárdenas, que destaca que hay mucha gente que reniega de hablar español.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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