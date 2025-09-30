Ahora
Los Aruser@s debaten sobre la técnica para reducir el estrés en el trabajo que desvela una experta en medicina

'Top expertos'

¿Están los tertulianos de Aruser@s estresados en el trabajo? Para ponerle solución, Alfonso Arús desvela lo que ha comentado una experta para tomar una pausa y liberar esas tensiones.

Beatriz Crespo, experta en medicina, da las claves para que los colaboradores de Aruser@s que se sienten "estresados en el trabajo" puedan tomarse un respiro y se pongan en "pausa" por unos minutos.

Según cuenta la especialista, "tienes que ir al baño y humedecerte tus mejillas con agua fresca mientras respiras por la nariz". Así, en segundos, notarás "cómo tu pulso baja y tu mente se despeja".

Desde el plató, Angie Cárdenas desvela también varios trucos para aliviar el estrés que puedes ver en el vídeo sobre estas líneas.

