Javier Cansado ha dejado claro en 'Ilustres ignorantes' que no quiere un funeral alegre. "No quiero Nueva Orleans, no quiero fiestas. Esas cosas que se reúnen y hacen bromas y cuentan anécdotas y tal, no", ha explicado el cómico que añade "os vais a reír de vuestra puta madre, allí no".

"Y si cuentan anécdotas que relaten el día que me rompí una pierna, el que me caí de la bici... historias de sufrir, nada de goce y de diversión. Iros a ver 'El rey león' a divertiros", explica el humorista. Víctor Amela está con Javier Cansado. "Ahora en los funerales todos compiten por contar la anécdota más divertidadel muerto", expresa.

Alfonso Arús le dice a Amela que le ha visto hablando de su propio entierro en la competencia, y es que el tertuliano de Aruser@s se enterró asimismo y le han llamado de todas las televisiones para que lo explique. "Tú que podrías hablar de un millón de temas, solo te llaman para hablar de tu entierro", comenta el presentador.