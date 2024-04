Javier Cansado ha dado su opinión sobre dar propinas en el programa 'Ilustres ignorantes' de Movistar +. "Dejo un diez por ciento, o si me han tratado bien el quince por ciento", dice el cómico antes de comenzar a reírse.

El presentador Javier Coronas le pregunta en serio cuál es la propina más grande que ha dejado. Cansado reconoce que en un restaurante nunca ha pagado y que en un bar nunca ha dado una propina. "Para que lo tenga el camarero, lo tengo yo, no te jode", explica.

A David Broc le sorprende porque ese dinero va al trabajador, no al dueño del local y eso que a veces se la quedan ellos. María Moya reconoce la situación que ha expuesto su compañero y explica que antes había críticas porque no se sabía si le llegaba a los empleados. "Pero él no quiere ni que se lo quede el camarero", comenta la tertuliana mientras se ríe.