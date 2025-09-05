Jabifus se sincera en Aruser@s: "Lo cuento, no vaya a ser que la gente se pregunte, '¿qué le pasa a este señor?'"

Jabifus, el astrólogo de Aruser@s está "viendo las estrellas" y no, en esta ocasión el motivo no es el que te imaginas. "Tengo que decirte la verdad", le comenta a Alfonso Arús.

Nuestro amigo y astrólogo de cabecera de Aruser@sJabifus no está teniendo el mejor de los días. Y no, no es por culpa de la retrogradación de Mercurio (que ahora no es) ni por el próximo eclipse lunar del sábado.

El motivo es otro, mucho más terrenal de lo que cabría esperar en alguien como él, pero aún así, le está haciendo acordarse de todos los astros.

"He vuelto al gimnasio y me encuentro un poco 'Robocop'. Es moverme y ver las estrellas", reconoce en el programa de laSexta. "Lo digo porque, como soy muy expresivo, no vaya a ser que la gente se pregunte '¿qué le pasa a este señor?'", bromea entre risas.

Alfonso Arús intenta animarle: "Bueno, pero esto es al inicio. Luego ya..."