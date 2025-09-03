Jabifus desvela quiénes son los peores compañeros de trabajo, según el horóscopo: "Yo he tenido una compañera Virgo que tela marinera"

"Virgo y Aries encabezando la lista, no digo más", comenta Alfonso Arús tras ver esta lista de los peores compañeros de trabajo que ha elaborado Jabifus en base al horóscopo. Este es su análisis completo.

Seguro que, tras leer el titular de esta noticia, ya tienes a alguien en mente. ¿Quién es o ha sido tu peor compañero de trabajo? ¿Y de qué signo es? Sin pretender disculparle, te informamos de que el horóscopo puede tener la culpa de que sea como es. Así nos lo cuenta Jabifus en Aruser@s.

"Empezamos con Virgo: es muy analítico, quiere tener todo al dedillo y si algo no sale a rajatabla su mente peta, colisiona, estalla. Yo he tenido una compañera Virgo mano a mano y tela marinera", comienza explicando el astrólogo. Aries tampoco es la mejor compañía: "muy competitito, muy intenso, como Virgo, bastante cuadriculado. Si algo no sale como él quiere, te la lía. Lo bueno es que se le pasa rápido", advierte.

Por el contrario, los Escorpio son "supervengativos". "Perdonan, pero no olvidan. Si les haces algo a nivel laboral te la guardan hasta el día del finiquito", avisa. "Los Sagitario son espíritus libres y no puedes cortales las alas, porque no van a rendir igual", recomienda. Y algo parecido le pasa a Acuario. "Los proyectos en grupo los llevan bastante mal y prefieren hacer las cosas solos", comenta.

"¿Y cuáles son los mejores compañeros de trabajo?", quiere saber Alfosno Arús. La respuesta está clara para Jabifus: "Géminis y Acuario". ¿Qué opinas tú de este ranking?