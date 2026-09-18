El insólito deseo de una abuela de 99 años antes de morir: ser detenida y pasar una noche en una celda

Tenía 99 años y un último deseo muy peculiar antes de morir, ser detenida y pasar un rato en una celda, un sueño que la Policía de Países Bajos decidió hacer realidad con la ayuda de su nieto.

Cumplir un sueño posiblemente sea una de las cosas más gratificantes de la vida y, a veces, puede ser mucho más sencillo de lo que parece. En Aruser@s hemos descubierto el surrealista viral de una abuela que ha conseguido hacer realidad su mayor deseo: ser arrestada.

La Policía de Países Bajos detuvo a una anciana de 99 años para que pudiera cumplir su particular fantasía de pasar un tiempo entre rejas. "Antes de fallecer tenía puesto que quería ser detenida y pasar un tiempo en una celda real, así que han roto el protocolo gracias a la mediación de su nieto", explica Alba Sánchez.

Y parece que la experiencia fue todo un éxito: "Le ha encantado", asegura la colaboradora. "¡Quiere ser una chica mala!", bromea Angie Cárdenas entre risas.

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