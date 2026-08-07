Aruser@s Fresh
La insólita imagen de dos hombres sobre un témpano en Rusia
"¿Qué haces estos dos tipos viajando sobre un témpano?", se pregunta Alfonso Arús, que explica que luego saltan al agua congelada para volver nadando a la orilla.
Alfonso Arús no da crédito al ver una "escena absolutamente insólita" en Rusia en este vídeo, donde aparecen dos hombres "viajando sobre un témpano mientras la corriente les arrastra": "Después saltan al agua helada y empiezan a nadar de regreso a la orilla desafiando a las bajas temperaturas y a la corriente del río".
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