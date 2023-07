Un artículo de 'Mujer.es' abre un interesante melón en Aruser@s. "¿Es normal sentir celos de las ex de tu pareja?", se preguntan en este reportaje. Alfonso Arús lanza la cuestión a sus colaboradoras y en el plató, como comprobamos en el vídeo principal de esta noticia, se dan todo tipo de situaciones.

Alba Sánchez cree que "si no se pone melancólico" al recordarla, no hay problema. Tatiana Arús, por su parte, asegura que no le afecta en absoluto. "No sé por qué le pregunto. Ella puede quedar con todos sus ex, juntarlos y unirlos y hacer una paella", apunta el presentador de Aruser@s. "Ni siente, ni padece", añade Angie Cárdenas. "Pro Gwyneth Paltrow. Yo no tengo celos y no me gusta que los tengan de mí", se defiende la colaboradora.

Al otro extremo se encuentra Patricia Benítez. "No les tengo celos, pero sí que asumo que las investigo", confiesa, soltando el bombazo en la mesa. "Eso es enfermedad", le acusa Angie. "No es enfermedad, quiero saber", se justifica. "Cómo se mueven, cómo respiran, si han rehecho su vida", le va diciendo Alfonso mientras ella asiente. "Quiénes son sus amistades, a qué se dedican... y te digo más: investigo a las ex y a las nuevas novias (de los ex)", reconoce sin esconderse, aunque sus compañeras le digan que eso significa que no ha pasado página. "¡Y tanto que he pasado página!", exclama ella.

Rocío Cano cree que los más interesante es saber por qué acabó esa relación. "A lo mejor eso te sirve para aprender de la tuya y ver a lo que te puedes enfrentar", opina. Los espectadores también han contado sus experiencias y criterios a través de las redes sociales acerca de este asunto y ojo, porque se abre otro tema interesante: las suegras.