Aunque el famoso refrán nos aconseje justamente todo lo contrario, lo cierto es que hay algunos estudios que afirman que enamorarse de un compañero de trabajo también tiene sus ventajas. Un ejemplo de ellos es el publicado por el diario 'Qué!', que los Aruser@s han tomado como base para debatir ampliamente sobre este tema.

"Está comprobado que la persona que se enamora de un compañero o compañera va a trabajar con otro aire y que al final rinde más, se motiva más", explica Alfonso Arús. Las colaboradoras creen que es muy fácil detectar a esta persona en cuestión, dado que comienza a arreglarse más o a ponerse más perfume. Eso sí, no se recomienda decirlo a otros compañeros, aunque ellos ya lo hayan notado hace meses.

"Veo que te has saltado un punto interesante", comenta Patricia Benítez. "Lo he dejado para el final, porque como te sucedió a ti...", responde el presentador del programa. "A mí es que me enamoró el jefe mayor, pero yo no me enamoré", dice la tertuliana, dejando a todos los presentes en plató bastante confusos. Pero ojo, porque después sí que tuvo un "amor correspondido" con "un jefe menor". "Mira si era menor, que tuvo dos hijos", bromea Angie Cárdenas.