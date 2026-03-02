Un influencer español, sorprendido por la norma en Colombia que prohíbe que dos hombres vayan juntos en moto

El creador de contenido español Favio Belnome continúa su aventura por Colombia, donde ha compartido con sus seguidores una llamativa normativa que ha despertado sorpresa en el plató de Aruser@s.

Tras recorrer de Alaska a la Patagonia a bordo de un Fiat Marea que le costó apenas 900 euros, Favio Belnome sigue sumando kilómetros y anécdotas a su aventura. El creador de contenido, conocido en redes como @volatadipeluca, se encuentra ahora viajando por Colombia, donde ha ido desvelando algunas curiosidades del país.

Entre lo que más le ha llamado la atención está una norma que se aplica en determinados puntos de algunas ciudades: la "prohibición de circular en moto con parrillero", es decir, con acompañante cuando se trata de dos hombres.

"Puede ir un hombre y una mujer, dos mujeres, una mujer sola o un hombre solo, pero bajo ningún concepto dos hombres en el mismo ciclomotor", explica Belnome en uno de sus vídeos.

Según detalla, la medida responde a motivos de seguridad. "La alcaldía ha visto que en muchas ocasiones el modus operandi es el mismo y por ello han decidido cortar por lo sano", comenta.

"¿Y si te pones una peluca rubia con rizos, a lo Paulina Rubio o Cucurella, y lo tienes?", bromea Alfonso Arús, sugiriendo entre risas que el disfraz puede convertirse en salvoconducto improvisado.

