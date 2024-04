Madonna se ha despedido de México a lo grande junto a Salma Hayek. Y es que la cantante siempre sube al escenario a personajes famosos de la talla de Jon Kortajarena, Ricky Martin y Úrsula Corberó. Ahora le ha llegado el turno a la actriz Sam Hayek, que rindiendo homenaje a su país, como buena mexicana subió al escenario vistiendo el look de México al grito de "¡Viva México!".

"¿Pero ella es Madonna o Nebulossa?", pregunta alucinado Alfonso Arús, que afirma rotundo en el plató: "No me negaréis que no es Nebulossa". "Parecida", destacan los colaboradores, que afirman que "la estética se parece mucho". Además, Tatiana Arús detalla que se diferencian en que Nebulossa "se mueve con mayor agilidad" mientras que Madonna, "dependiendo del momento, se mueve con mayor o menor agilidad".