En la temporada pasada de Aruser@s, se reprodujo un vídeo de Iñaki Urrutia en el que criticaba a las personas que no paran de repetir tu nombre cuando discuten. "Hoy no quiero discutir, pero ¿os habéis fijado que la gente que más rabia da cuando discute es esa que no para de decir tú nombre? 'No, Iñaki. Escucha, Iñaki...'", exponía el cómico, que añadía que "te dan ganas de decirle: 'José Carlos... José Carlos... José Carlos... Tienes una hostia, José Carlos'".

En el plató de Aruser@s, el 100% de los tertulianos reconocían que existe este perfil de personas. "Tienen una hostia, pero a mano abierta", afirmaba Sebas Maspons. Angie Cárdenas exponía que esto lo utilizan las personas para intentar calmar a la gente con la que discuten. "Como si fueras un perro", comentaba Alfonso Arús al comentario de Angie, mientras que Òscar Broc opinó que "tiene un punto de paternalismo".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Aruser@s.