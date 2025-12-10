Iñaki Urrutia, a los que compran online: "Luego decís que en vuestro barrio no quedan tiendas"

En Aruser@s presentas el zasca viral de Iñaki Urrutia, quien arremete contra quienes compran compulsivamente por Internet, denunciando cómo este hábito está vaciando los barrios de tiendas.

Alfonso Arús presenta en los 'zascas' la nueva reflexión viral del cómico Iñaki Urrutia, que en esta ocasión critica a quienes compran constantemente por internet y advierte de que este comportamiento está provocando la desaparición de las tiendas en los barrios.

"Luego a todos nos gusta que en tu barrio tengas una papelería, una librería, una perfumería... ¡Pues no compres todo online! Porque así desaparecen las tiendas y luego dirás que en tu barrio no queda nada", comenta visiblemente enfadado el humorista.

Desde el plató de Aruser@s, están de acuerdo con la reflexión de Urrutia. "Es una realidad que muchas tiendas cierren por culpa del comercio online", asegura Óscar Broc, quien asegura que "mucha gente va a las tiendas a probarse la ropa y luego la compra online". "Luego si cierra la librería de debajo de tu casa, no te quejes", zanja Sebas Maspons.

