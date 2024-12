Iñaki Urrutia, a la gente que sigue a otra en redes para meterse con ellos: "¿Estáis tan aburridos?"

Alfonso Arús presenta el último viral de Iñaki Urrutia desde su cuenta de Instagram. "Esa gente que sigue a otra por redes sociales para decirle; 'eres imbécil', 'no me hace gracia', 'no me gusta nada'", expone el humorista, que critica su comportamiento. "¿De verdad estáis tan aburridos?, ¿No habéis descubierto los sudokus o la PlayStation que te lo pasas piruleta? ¿Qué hacéis perdiendo el tiempo de esa manera?", bromea.

Desde el plató de Aruser@s están de acuerdo con el humorista y añaden, además, que muchos son "perfiles falsos". "En mi ámbito, no he llegado a entenderlo nunca", opina Alfonso Arús, que añade: "Si no te gusta un programa de televisión, ¿para qué lo sigues?". Puedes ver le debate que se ha generado en el paltó de Aruser@s en el vídeo sobre estas líneas.