ACCIDENTE DE RODALIES EN CATALUÑA

Teléfonos de atención a familiares de Renfe: 900 101 660

Iñaki Urrutia carga contra los carteles de "wifi gratis" en ciudades: "¿Para qué? No funciona"

Para el humorista la idea del "wifi gratis" es más un adorno que un servicio real, dejando claro que "nunca funciona": "¡Lo único que funcionaría es la hostia que tienes!".

Alfonso Arús presenta el 'zasca' de Iñaki Urrutia, una reflexión con la que coinciden todos los colaboradores del plató. "¿Por qué en algunas ciudades cuelgan carteles de 'wifi gratis'?", lanza el cómico, quien asegura que "nunca funciona".

"Es como algo del ayuntamiento, municipal, pero no funciona, ¡y sé que lo has probado y no funciona!", afirma el humorista, que remata con su ya clásico: "¡Lo único que funcionaría es la hostia que tienes!".

Desde el plató, los colaboradores están de acuerdo con el cómico. "Además te piden que te registres, el correo, el número…", comenta Tatiana Arús, quien considera que no vale la pena hacer tantos trámites por unos minutos de wifi gratuito.

