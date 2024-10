"Si vas en moto, ¿por qué quieres escapar caminando?", quiere saber Alfonso Arús tras ver el vídeo principal de esta noticia. La policía da el alto a un motorista para hacerle un control. El hombre al ver que los agentes le paran decide bajarse de la moto y se escapa corriendo. Tras una larga persecución, los policías consiguen arrestarlo.

"¡Pero llévate la moto!", exclama el presentador que no entiende la reacción del hombre. Tatiana Arúsexpone su teoría de por qué huye de esa forma. "Si ahora lo paran, como él no va montado en el vehículo, en teoría, no lo pueden sancionar", expone la tertuliana, mientras que Òscar Broc opina que si la moto no es robada, el señor es "un perfecto imbécil".

David Broc pregunta si los agentes los arrestan, a lo que el conductor del programa le responde que si. "No es que los policías sean Usain Bolt, pero al final lo pillan", comenta Alfonso Arús.