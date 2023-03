Su debut en el mundo del cine fue a muy temprana edad e interpretó a algunos de los niños más carismáticos de la gran pantalla, como son Tapón en 'Indiana Jones' y Data Wang e 'Los Goonies'. Sin embargo, su carrera en el mundo del cine sufrió un largo parón y Ke Huy Quan llevaba décadas alejado de los focos.

La multipremiada película 'Todo a la vez en todas partes' (Everything Everywhere All at Once) -que ha arrasado en los Premio Oscar, llevándose los premios a mejor película, mejor actriz, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, mejor montaje, mejor dirección y mejor guion original- ha hecho que su regreso a la interpretación fuera triunfal y se alzara con el Oscar al mejor actor de reparto. Un galardón que recibió con mucha emoción.

"Mi madre tiene 84 años y me está viendo desde casa. ¡Mamá, acabo de ganar un Oscar!", exclamó emocionado. "No puedo creer que esto me esté pasando a mí. A todos los que estáis ahí: por favor, mantened vuestros sueños con vida".