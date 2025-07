Una hostelera de 90 años, indignada con los camareros que la llaman "cariño" cuando va "a hacer una ginebra": "¡No le conozco de nada!"

Rocío Gandarias, una empresaria hostelera de casi 90 años, no ve nada bien el modo con el que los camareros y camareras de hoy se dirigen a los clientes. Así lo explica en este fragmento del pódcast 'Rompiendo el molde' que recoge Aruser@s.

"A mí ahora me llaman cariño, me dicen '¿qué tal, mi vida?'... Yo, voy a hacer una ginebra aquí al lado y me dice: '¡Hola, cariño!'. Yo no le conozco de nada, es la primera vez que he ido", expone.

Pero lo que más le choca es que también lo hagan con la gente de su edad: "¡Somos viejas! Lo comprendo si eres una cría, pero decirle a una vieja qué tal lo está pasando es para contestarle 'Y a ti, ¿qué te importa?'".

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús recuerda que "hace ya muchas décadas, cuando ibas a la pescadería en el mercado, también te decían lo mismo".

