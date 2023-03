Para asuntos del corazón y para cualquier tema en general, los aruser@s confían plenamente en la intuición del Maestro Joao que nunca falla y en el caso de la ruptura entre Anabel Pantoja y Yulen, tampoco. "Al principio, cuando le vi a él con ella, no me gustó. Pero después, como siguieron juntos, les tuve que pedir disculpas y dije 'pues oye, parece que van bien'", confiesa a los periodistas.

"Pero ahora cuando la vea le voy a decir que ya no le pido disculpas, que me las devuelva, porque no me equivoqué, sabía que iba a salir rana", asegura y confirma que "ha habido infidelidad como tal".

"A mí si el Maestro Joao me dice que no le gusta para mí, digo, 'pues cruz y raya'. Yo no me arriesgo", confiesa Alfonso Arús.