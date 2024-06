"Esto es magnífico", destaca Alfonso Arús sobe el vídeo principal de la noticia. Un hombre colecciona las fotos de carnet de desconocidos que se encuentra por la calle. "Me sorprende que por la calle se encuentre tantas fotos de desconocidos, yo creo que no me he encontrado nunca", comenta el presentador. En el vídeo el hombre explica que lleva tres años coleccionándolas y destaca que tiene "hasta una ecografía". "De todas las razas, de todos los géneros, edades y tipos", cuenta el creador de contenido que incluso tiene fotos repetidas.

"Lo malo es con quién va a intercambiarlas", afirma el presentador que bromea "te cambio tres Messi por un un señor con cara de pan". Alba Gutiérrez opina que estas fotos se pierden tanto porque se ponen en el lugar transparente de la cartera donde se guarda el DNI y al sacarlo se terminan perdiendo.

Hans Arús opina que el señor cuando se encuentra con amigos y familiares les pide una foto de carné para su colección, mientras que Alfonso Arús destaca que el vicio que tiene este hombre por coleccionar fotos se demuestra en que tenga una ecografía en su colección.