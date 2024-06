Un novio junta sus ahorros para pagar los estudios de su mujer y que así ella pueda lograr su sueño de ser arquitecta, y cuando logra acabar la carrera y tener el diploma, ella no duda en abandonarlo, asegurando que "está a otro nivel" como para seguir avanzando a su lado. "Ahora que soy arquitecta, creo que estoy en otro nivel", comienza diciendo en el vídeo la chica que no sabe cómo dejar a su pareja y pide consejo en redes. "Lo amo y agradezco mucho lo que hizo por mí cuando juntaba sus propinas y su sueldo para ayudarme", expresa la mujer en una carta en el vídeo pero añade que, "pienso que alguien tan conformista me puede estancar en mis proyectos ahora".

"No podría seguir avanzando por andar con alguien que se conforma con ser mesero", afirma la mujer a sus seguidores, a quienes pregunta qué hacer: "Ahora no sé cómo dejarle porque seguro me va a reprochar lo de mi estudio, ¿qué hago?".

En el plató de Aruser@s los colaboradores expresan su indignación ante la actitud de la mujer. "No es cuestión solo de dinero, sino del tiempo que ella ha estado estudiando y él ha estado ahí apoyándola", comenta Angie Cárdenas, a lo que Roció Cano responde, "por interés te quiero Andrés".