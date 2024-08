¿Se es mala persona por echar de casa a tu hija adolescente de 17 años embarazada? Es la pregunta que se hacía la futura abuela en Reddit. Aunque, a priori la respuesta pueda resultar obvia, lo cierto es que la señora tenía buenos argumentos para justificar lo que hizo.

Así lo recogía Alfonso Arús en Aruser@s en su momento, cuando la drástica decisión de esta señora hizo arder las redes sociales. "Ha dicho 'oye, yo no me quiero hacer cargo del niño mientras tú trabajas, así que fuera de casa y vete a vivir con tu pareja'", explicaba Hans Arús. Y es que, por mucho que llegara un nieto inesperado, ella no quería renunciar a la paz que ofrece la jubilación.

Angie Cárdenas, madre y abuela, afirmaba entender la reacción pero no ocultaba que tenía sentimientos encontrados. "Por un lado, es verdad que nadie le ha preguntado si quiere ocuparse de un nieto, pero por otro lado, echar a una hija muy jovencita cuando más necesita el apoyo de la madre...", lamentaba.

