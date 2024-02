"Ojo, que está generando muchísima polémica esta noticia", avisa Alfonso Arús en Aruser@s antes de narrar esta historia que se ha convertido en viral y ha despertado la polémica en las redes sociales. Una futura abuela se pregunta en Reddit si es o no mala persona por echar a su hija de 17 años de casa por quedarse embarazada.

La señora tiene una explicación a esta drástica decisión. Ella lleva toda la vida trabajando, esperando el momento de la jubilación para disfrutar del descanso, y no está dispuesto a renunciar a ello por nada, ni siquiera por un nieto inesperado. "Ha dicho 'oye, yo no me quiero hacer cargo del niño mientras tú trabajas, así que fuera de casa y vete a vivir con tu pareja'", explica Hans Arús.

En el plató, Angie Cárdenas tiene sentimientos encontrados. "Por un lado, es verdad que nadie le ha preguntado si quiere ocuparse de un nieto, pero por otro lado, echar a una hija muy jovencita cuando más necesita el apoyo de la madre...", argumenta.