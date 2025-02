Hiba Abouk afirma que no verá a Álvaro Muñoz Escassi en su concurso: "Hay que hacer una selección en la vida"

Hiba Abouk ha acudido a los desfiles de la Semana de la Moda de Madrid, donde los medios de comunicación le han preguntado sobre la participación de su ex, Álvaro Muñoz Escassi, en 'Supervivientes'. "Nunca he visto ese programa", destaca la actriz, que afirma que no tiene tiempo a verlo: "Tengo tantas películas y series por ver, que hay programas que no me da la vida por ver".

"Hay que hacer una selección en la vida", asegura Hiba Abouk, que insiste: "Me queda mucho cine por ver como para ponerme a ver un programa de televisión". Angie Cárdenas destaca que se queda con el titular de que "hay que hacer una selección en la vida". Al igual que Tatiana Arús, que asegura que con ese titular "no hace falta decir nada más".