La hazaña viral de un youtuber argentino al completar el álbum del Mundial en 80 días deja sin palabras a Alfonso Arús

Completar un álbum del Mundial ya es un reto de por sí, pero hacerlo en apenas 80 días y con una lesión de por medio parece una misión imposible.

A Alfonso Arús solo le faltó un cromo para completar su colección, así que estamos seguros que al ver este viral se le han puesto los dientes largos. El protagonista es un joven argentino que ha logrado completar el álbum del Mundial en apenas 80 días y, además, superando un importante contratiempo: una rotura de tobillo en plena búsqueda.

Lejos de rendirse, ha contado con la ayuda de su padre para seguir recorriendo quioscos y participando en intercambios de figuritas hasta conseguir su objetivo.

"Es alucinante porque la gente relaciona los cromos con los más pequeños, pero aquí están implicados todos: padres, abuelos y aficionados de todas las edades", ha comenta Alfonso Arús al ver las imágenes.