Hans Arús y Sebas Maspons se enfrentan a los chistes de los espectadores: malos, pero buenísimos

La nueva sección de chistes malos tiene nombres y apellidos: Sebas Maspons. Aquí puedes ver cómo va el ranking de la Conference Chistes League de Aruser@s Weekend.

Cada semana, Hans Arús sigue recibiedo nuevas propuestas para la Conference Chistes League de Aruser@s Weekend. Este sábado, estos son los chistes malos que nos han mandado nuestros espectadores: ¿cuál habrá seleccionado Sebas Maspons como favorito?.

Fernando (Ciudad Real): - ¿Doctor cómo está mi marido? - Siento decirle que lo hemos perdido - ¿Le han buscado en el bar?

Javier (Segovia): Una galleta va cantando por el desierto 'soy una galleta, soy una galleta', hasta que un beduino harto de escuchar le pega un tiro: 'soy una rosquilla, soy una rosquilla'.

Alex (Almoradí): ¿Cómo se dice el gato se cayó al agua y se ahogo en inglés? 'De cat cataplun in the wáter gluglú and no more miau miau'.

Manuel Rodríguez y Arturo Muñoz (Valladolid): -¿Cómo fue ese viaje que hiciste por Asturias? - Fatal, me tuvieron que llevar al hospital, me pico una abeja y me tuvieron que dejar el pincho dentro - ¿Aguijón? -¡No! A Oviedo que está más cerca.

