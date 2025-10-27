¿Hacer la cama te acerca a ser millonario? Alfonso Arús comenta el curioso estudio de un socioeconomista

Alfonso Arús analiza el llamativo estudio del socioeconomista Randall Bell, quien afirma que las personas que hacen la cama cada mañana tienen hasta un 206,8% más de probabilidades de convertirse en millonarias.

Alfonso Arús arranca la sección de 'Top expertos' con lo que ha desvelado Randall Bell, un socioeconomista de 66 años: "Aquellos que hacen su cama por la mañana tienen hasta un 206,8% más de probabilidades de convertirse en millonarios".

El presentador del programa asegura que "la hace todos los días" y, de momento, "no es rico". "Lo que dicen es que ganas una disciplina desde buena mañana, organizas tu espacio y tu cabeza, pero no vas a monetizar nada", ríe Angie Cárdenas.

"Por esa regla de tres, todas las amas de casa desde los 60 serían millonarias, porque lo primero que han hecho siempre es ventilar y hacer la cama", asegura Alfonso Arús, aprovechando el resultado del estudio para lanzarle una 'pullita' a Hans: "Tú entonces vas a ser pobre toda la vida, ¡un arrastrado!".

