Alfonso Arús, sobre los platos que han pasado de ser baratos a artículos de lujo: "El poke, un recipiente con cosas"

En Aruser@s, Alfonso Arús repasa los platos populares de los 70 que han pasado de ser recetas económicas a auténticos caprichos gastronómicos.

En el plató de Aruser@s, Alfonso Arús repasa una lista de ocho platos populares en los años 70 que, con el paso del tiempo, han pasado de ser opciones económicas a auténticos caprichos gastronómicos. Entre ellos los macarrones con queso, las lentejas, el pastel de carne, la sopa de tomate, las cazuelas o el flan.

"La hamburguesa empieza a ser uno de estos, porque empezó siendo barata y ahora te cuesta un ojo de la cara", comenta Arús, a lo que Angie Cárdenas añade: "Muchas veces ponen florituras al plato y te la cascan".

Alfonso Arús apunta a la que es para él una de las modas gastronómicas del momento: "El poke no es más que un sitio donde cabe todo". "Y las cazuelas ya son cazuelitas y te las cobran a precio de oro", ironiza Alba Gutiérrez, sobre la nueva sofisticación de los platos de toda la vida.

