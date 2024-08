Este guardia civil tiktoker ha aprovechado su tirón en redes sociales para hacer un vídeo que, sinceramente, nos viene muy bien para salir de nuestro error. Y es que muchos, como la colaboradora de Aruser@sAngie Cárdenas, creíamos a pies juntillas algunos de los bulos que en esta publicación se desmienten.

"Soy guardia civil de tráfico y no, no denunciamos por llevar colgado un pequeño ambientador, una cinta de la Virgen o un rosario en el espejo retrovisor interior del vehículo", asegura. Tampoco te va a caer una multa por conducir en bañador o sin camiseta.

Pero, sin duda, la creencia falsa más extendida es la de no poder conducir con chanclas o abrigos gordos. No es así, aclara @juan.juan.juanymasjuan, "siempre y cuando no cometas una imprudencia por el hecho de llevarlos", claro.

"Y por supuesto que no, que no tenemos comisión por multas ni un cupo mínimo para ponerlas", asegura.

